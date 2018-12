Nusmeijer (Hypotheekshop) zit thuis na conflict

Volgens Nusmeijer is hij niet op non-actief gesteld. “Ik ben er even niet. Een mens kan toch ook ziek zijn?” Zijn werkzaamheden worden volgens hem waargenomen door interim-directeur Robert van Veelen. Op de vraag of hij te zijner tijd nog denkt terug te keren op zijn post, zegt Nusmeijer: “Als dat zou kunnen, ja.”

Alle franchisenemers van de 195 vestigingen van De Hypotheekshop zijn inmiddels per e-mail ingelicht over de absentie van Nusmeijer, die sinds 1 november 1997 leiding heeft gegeven aan de franchiseketen. Eerder was hij zeven jaar directeur bij De Hypothekers Associatie.

De aandelen van De Hypotheekshop zijn voor 70% in handen van de franchisenemers; de overige 30% zijn in bezit van Nusmeijer en de o/g-makelaarsorganisatie NVM.