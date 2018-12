Numerando neemt belang in opleidingsinstituut

Beide bedrijven willen hun samenwerking intensiveren met betrekking tot de ontwikkeling, marketing en distributie van (hbo)-opleidingen, e-laerning en arbeidsbemiddeling. “De markt voor het aanbieden van maatwerk e-learning in de verzekeringsbranche staat nog in de kinderschoenen, maar brengt ongekende mogelijkheden met zicht mee”, aldus Lex Versteeg, directievoorzitter van de Numerando Groep. Numerando bestaat uit een vijftal onderdelen en is alleen actief in de verzekeringsbranche.

De samenwerking krijgt gestalte door de start van de al eerder aangekondigde hbo-opleiding Relatiebeheerder. De eigen medewerkers van Numerando met een mbo-plusopleiding starten de hbo-opleiding in februari. Per 1 april zal de opleiding ook beschikbaar komen voor derden.

Lex Versteeg (links) en Hans Dijksman ondertekenen het contract waarmee Numerando een belang van 40% verkrijgt in DijDiDakt.