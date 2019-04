Notariskorting op kosten hypotheekakte

De woonconsumentenorganisatie is daartoe een samenwerking aangegaan met Actua Notarissen (190 medewerkers). Leden kunnen nu nog terecht op de vestigingen in Amsterdam, Amersfoort, Den Haag en Heerhugowaard. Verder werkt Actua samen met andere notariskantoren in de rest van het land.

De kosten voor het opstellen van een hypotheek- of leveringsakte kunnen variëren van enkele honderden tot een paar duizend euro. Eigen Huis biedt een korting die kan op lopen tot 15% over de kosten voor het opmaken van een akte van levering en hypotheekakte.