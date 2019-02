Norbart opgestapt bij Cardian (Agis)

Norbart is vooralsnog, vanuit zijn woonplaats Ermelo, werkzaam als zelfstandig interim-manager. Norbart, die jurist is, startte zo’n 23 jaar geleden zijn carrière bij de Zwolsche en vervulde diverse functies bij Levob en bij AG (later Amev).

Norbart is niet de enige die opstapt bij Agis. Ook mr. Pieter Kroezen, lid van de raad van bestuur, stapt op. Hij verlaat het concern op 1 april en wordt op die datum algemeen directeur van Kröller Boom Groep (zie ook pag. 9).

Volgens Agis-topman Eelke van der Veen heeft het vertrek van Norbart en Kroezen niets met elkaar te maken. Kroezen is opgestapt, omdat hij een andere baan kon krijgen en Norbart omdat hij het niet eens was met het te voeren beleid omtrent Cardian. De reorganisatie die bij Agis wordt doorgevoerd, speelt hierbij mee. Het concern, dat bestaat uit Anova, Anoz, ZAO en Cardian, gaat de diverse werkzaamheden integreren. Met uitzondering van het label Cardian verdwijnen de diverse labels.

Door de reorganisatie gaat het label Cardian onder de verantwoordelijkheid vallen van de divisie marketing en verkoop, die wordt aangestuurd door algemeen directeur Dick Hoek. Het betreffende directieteam bestaat voorts uit Leo Bokhout, die zich speciaal zal bezighouden met Cardian en uit Peter van Duren. Zij waren divisiemanager Commercie van respectievelijk ZAO en Anova.