Noordhollandsche schrapt ATV-dagen

Verdeeld over een overgangsperiode van drie jaar, gaat de Noordhollandsche van 1816 de ATV-dagen afschaffen. Hiermee wil de maatschappij zich meer conformeren aan de cao voor de binnendienst.

De bedrijfstak-cao kent sinds vorig jaar een 38-urige werkweek. Bij de Noordhollandsche bestond al een werkweek van 37,5 uur, met daarnaast nog 5,5 ATV-dagen en 1,5 compensatiedag. De ATV-dagen worden nu in fases afgeschaft: per 1 januari 2003 gaan er twee dagen af, begin 2004 opnieuw twee dagen, en per 1 januari 2005 wordt de laatste ATV-dag geschrapt.