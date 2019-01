NN ontvangt keurmerk ‘Drempels Weg’

De website voldoet daarmee aan de richtlijnen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als norm stelt voor toegankelijke websites voor gehandicapten. NN heeft de website vooral in technische zin aangepast, waardoor de leesapparatuur waarmee een visueel gehandicapte werkt, de site kan lezen en ‘vertalen’ naar bruikbare en begrijpelijke informatie. “Zo wordt bijvoorbeeld het formaat van het lettertype aangepast als men de control-toets en het wieltje van de muis tegelijkertijd gebruikt”, vertelt een NN-woordvoerder.

Twee jaar geleden kondigde zorgverzekeraar CZ aan de website toegankelijk te maken voor gehandicapten. Op de inmiddels vernieuwde website van CZ is met een aantal richtlijnen van het ministerie rekening gehouden. “We hebben echter niet alle richtlijnen toegepast. Reden daarvoor is dat het er erg veel zijn en wij continu de afweging hebben gemaakt tussen aantrekkelijkheid van de site, de financiële haalbaarheid en de gebruikersvriendelijkheid voor al onze bezoekers”, aldus CZ.

Drempels Weg is een project van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid, dat streeft naar een toegankelijk internet voor iedereen en daarmee ook voor visueel gehandicapten, doven, motorisch en verstandelijk gehandicapten. De richtlijnen voor het keurmerk staan te lezen op www.drempelsweg.nl.