NN-campagne voor pensioen

Nationale-Nederlanden is een grootscheeps campagne begonnen om zich te profileren als dé pensioenverzekeraar van Nederland.

Onderdeel van de campagne is de lancering van een nieuw collectief pensioenproduct, gebaseerd op een middelloonregeling. Verder is de software van de Lijfrenteverkenner verbeterd en zal NN de nodige productaanbiedingen gaan doen voor particuliere en zakelijke relaties van het intermediair.

De campagne bestaat onder meer uit radio- en televisiecommercials, advertenties en buitenreclames. Het intermediair kan een ‘pensioenbox’ tegemoet zien, waarin volgens NN “alle benodigde informatie en verkoopondersteunend materiaal” te vinden is.