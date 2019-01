NN breidt herstel in natura uit

Naturaherstel was al mogelijk bij auto- en glaspolissen; nu zijn ook voor onder meer opstal-, gebouwen-, computer/elektronica-, inboedel- en inventarisverzekeringen afspraken gemaakt met herstelbedrijven. Daaronder zijn Uniglas, Novanet, Arepa en Quick-Help/Service Bouwherstel.

Tot e 2.500 kan het intermediair via extranet Mijn.NN.nl een formulier invullen. “Voldoende om het herstelbedrijf binnen twee uur in actie te laten komen”, aldus NN in relatieblad Nú. Daarboven worden schades telefonisch doorgegeven. Glasschade die voor 12.00 uur is gemeld, wordt dezelfde dag gerepareerd.

De afhandeling vindt rechtstreeks tussen NN en de schadehersteller plaats. Alleen het eigen risico wordt door het herstelbedrijf bij de klant in rekening gebracht.