NN blijft buiten adressenbak ING

In dit centrale bestand van ING Cliëntenadministratie Nederland worden klantgegevens samengevoegd van de dochterbedrijven ING Bank, RVS, Postbank, Mendes Gans en ING Car Lease. ING wil geen dingen dubbel doen en wil beter op de behoefte van klanten inspelen, zo luidt de uitleg. Klanten die niet in het centrale bestand opgenomen willen worden, moeten dit via een antwoordkaart kenbaar maken aan ING.

Nationale-Nederlanden meldt met nadruk niet mee te doen aan de centrale kaartenbak. Garanties voor de verre toekomst kan de intermediairverzekeraar niet geven, maar “er bestaat volstrekt geen voornemen mee te doen aan dit centrale ING-klantenbestand. En mochten we het ooit gaan overwegen, dan zal het intermediair hierbij zeer nauw worden betrokken”, aldus een woordvoerder.