Nivre-cursisten tussen wal en schip

Nivre-directeur Niek Weel legt uit dat de opleiding gesneuveld is bij een controle of de onderbouwopleiding wel voldeed. “Wij hebben een onderwijsdeskundige uit verzekeringsland binnengehaald. Vervolgens hebben wij met alle branchegroepen om de tafel gezeten om te kijken of de onderbouwopleiding voldoet. Conclusie luidde dat daar nadrukkelijk naar gekeken moest worden. Verder zijn er functieomschrijvingen gemaakt en daaruit bleek dat de huidige opleiding Verzekeringstechniek niet genoeg voldoet. Dan kan je zelf iets gaan ontwikkelen of in de markt rondkijken. En ja, wij hebben met een schuin oog naar de Inleiding Verzekeringsbedrijf (IVB) van Nibe-SVV gekeken.”

Weel benadrukt daarbij dat het stoppen met Verzekeringstechniek geen verlichting van het onderbouwexamen inhoudt. “De specifieke onderdelen van Verzekeringstechniek gaan naar de bovenbouwopleiding. Het is dus geen verlichting, maar een verschuiving.”

Niet gelukkig

Het gevolg van het besluit van Nivre, is dat bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) geen examens meer worden afgenomen en de gezakte kandidaten geen herkansing meer kunnen doen.

Weel is van mening dat het voor de herexamenkandidaten geen probleem moet zijn om nu een examen IVB af te leggen. “Het IVB-examen is een vereenvoudiging ten opzichte van het examen Verzekeringstechniek.”

Nibe_SVV is niet gelukkig met de ontstane situatie. “Wij kunnen niet garanderen, en Niek Weel ook niet, dat alle examenvragen op het IVB-examen te beantwoorden zijn aan de hand van de leerstof uit de opleiding Verzekeringstechniek. En dat betekent dat de kandidaat die zich goed wil voorbereiden eigenlijk geen andere keus heeft dan het zekere voor het onzekere te nemen en toch maar de cursus IVB aan te schaffen. Vervolgens komt hij dan tot de conclusie dat 80 tot 90% van de lesstof hetzelfde is”, aldus woordvoerder Dik van Velzen van Nibe-SVV. “Wij pleiten toch echt voor een overgangsregeling met een herexamenmogelijkheid en zullen daartoe ook actie ondernemen.”

Nieuwe cursisten

Bijkomend probleem is dat nieuwe cursisten zich al weer hebben aangemeld voor Verzekeringstechniek. “Cursisten die zich al hebben ingeschreven voor Verzekeringstechniek adviseren wij over te stappen naar IVB. Het teveel betaalde cursusgeld krijgen ze retour”, aldus Van Velzen. “Ze kunnen natuurlijk ook in zijn geheel annuleren. In dat geval krijgen ze al hun geld terug.”

Voor Niek Weel is dit een verrassende wending. “Hiervan ben ik nog niet op de hoogte. Maar op zo’n antwoord zaten we wel te wachten.”