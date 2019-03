Nipo: 1,3 miljoen mensen beleggen via levenpolis

Het Nipo-onderzoek werd in september 2001 gehouden bij 2.335 financiële beslissers. Het onderzoeksbureau concludeert uit de enquêtes dat 2,3 miljoen huishoudens hun geld bancair beleggen. Daarnaast beleggen 1,3 miljoen huishoudens geld via een levensverzekering, terwijl ruim 500.000 huishoudens via een hypotheek beleggen. In z’n totaliteit – inclusief dubbeltellingen – komt dit neer op circa drie miljoen huishoudens die beleggen: een toename van 400.000 huishoudens vergeleken met het najaar van 1999.

De stijging in de verkoop van aandelenleaseproducten heeft zich doorgezet. In 1998 hadden volgens het Nipo 270.000 huishoudens een aandelenleaseplan in bezit. In 1999 waren dat er al 430.000 en dat is gestegen tot 534.000 huishoudens in 2001. Het aantal mensen dat in hout (bijvoorbeeld teak) belegt, is meer dan gehalveerd; toch hopen nog altijd 15.000 mensen op ‘groeiende boompjes’.

Verlies

Volgens het Nipo hebben 1,7 miljoen particuliere beleggers tussen september 2000 en september 2001 gemiddeld e 10.437 verlies geleden op hun beleggingsportefeuille. Verder zegt 18% (540.000 huishoudens) winst te hebben gemaakt (gemiddeld e 2.723), terwijl 27% (830.000 huishoudens) zegt geen idee te hebben van winst of verlies. Bij verliezen zegt slechts 4% (105.000 huishoudens) de beleggingen te verkopen. De rest wacht op betere tijden.

Aantal beleggende huishoudens 1999 2001 Verschil Via levensverzekeringen 1.100.000 1.260.000 +160.000 Beleggingsfondsen 1.180.000 1.241.000 +61.000 Nederlandse aandelen 815.000 849.000 +34.000 Aandelenlease 430.000 534.000 +104.000 Beleggingshypotheek Onbekend 514.000 Onbekend Opties 231.000 218.000 -13.000 Buitenlandse aandelen 116.000 178.000 62.000 Obligaties 87.000 150.000 63.000 Buitenlandse valuta 28.000 137.000 109.000 Spaarbrieven 72.000 66.000 -6.000 Houtplantages 31.000 15.000 -16.000 Totaal 2.600.000 3.000.000 400.000