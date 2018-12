Nieuwkomer Web Benefits richt zich op mkb

Kern van het systeem is de EBL-software van Infa (Capelle aan den IJssel). Daarnaast maakt het bedrijf voor de internettoepassing van het systeem gebruik van de zogeheten ‘webengine’ van dit bedrijf.

Web Benefits benadrukt dat het niet opereert als tussenpersoon. “Wij leveren de techniek, de polissen blijven bij de tussenpersoon.” Het bedrijf levert het systeem zowel aan tussenpersonen als rechtstreeks aan bedrijven.

De werkgever kan uiteindelijk drie abonnementsvormen afnemen: MyView, MyPlan en MyManager. De eenvoudigste variant, MyView, biedt een online overzicht van alle afspraken op individueel en bedrijfsniveau. De werknemers hebben toegang tot een persoonlijk EB-overzicht. Kosten hiervan bedragen e 11 per werknemer per maand. De kosten voor de iets uitgebreidere variant MyPlan bedragen e 14. Naast de inkijkfunctie worden er nog extra diensten aangeboden in de vorm van financiële planning en een call-me-now-service. Werknemers kunnen ook hun toekomstige pensioenrechten berekenen. De werknemer kan zijn privé-uitgaven en vaste lasten toevoegen aan het systeem.

De meest uitgebreide variant is MyManager. Hier moet de werkgever e 17 per werknemer per maand voor neertellen. Bij dit abonnement neemt Web Benefits Nederland of de tussenpersoon alle administratieve handelingen met betrekking tot communicatie en logistieke afhandeling van de EB-administratie voor zijn rekening.