Nieuwe taxatieservice werkt de helft goedkoper

De nieuwe joint-venture is genaamd Nederlands Bureau Taxaties Onroerende zaken (NBTO). De taxaties zijn een combinatie van een bezichtiging van het huis door een taxateur en een geautomatiseerde waardebepaling. Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van de rekenmodellen van het NBWO.

Het tarief van NBTO is met 0,1% van het hypotheektarief bijna de helft van de tarieven die door makelaars worden gehanteerd. Binnen vijf dagen wordt een taxatierapport opgeleverd waarin o.m. de lokale prijsontwikkeling wordt vergeleken met de prijzen op landelijk niveau en de woning wordt vergeleken met enkele vergelijkbare objecten die de laatste negen maanden in de directe omgeving zijn verkocht.

NBTO wil voor eind volgend jaar een marktaandeel van 10% realiseren en is met een aantal grote hypotheekverstrekkers in onderhandeling. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt het NBTO niet als bedreiging te zien en de hogere tarieven waar te maken door kwaliteit te leveren. Harold Koers van Grontmij: “Ik kan mij die reactie goed voorstellen, maar wij zetten kwaliteit tegenover kwaliteit. Wij werken zowel ‘business to business’ als ‘business to customer’. Het voordeel voor een financieel dienstverlener is dat hij ons lagere tarief kan gebruiken om meer klanten te trekken”.