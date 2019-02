Nieuwe schadeprovisieregeling bij Stad Rotterdam en Woudsend

Het vervallen van tienjarige contractstermijnen gaat bij de ASR-werkmaatschappijen Stad Rotterdam en Woudsend gepaard met aanpassingen in de provisieregeling per 1 februari volgend jaar.

Voor inboedel- en woonhuisverzekeringen voor particulieren geldt voortaan bij vijfjarige contracten 10% afsluit- en 27,5% doorlopende provisie. Bij driejarige contracten geldt een afsluitprovisie van 5%. Voor opstal- en inventarisverzekeringen geldt bij ‘5 jaar’ eveneens een combinatie van 10% afsluit- en 27,5% doorlopende provisie.

Bij agrarische verzekeringen geldt straks niet meer de afsluitprovisie (100% voor Inhoud en Opstal respectievelijk 50% voor Bedrijfsschade), maar wordt vanaf het eerste jaar doorlopende provisie verstrekt. Deze doorlopende provisie is hoger dan voorheen: voor Inhoud en Opstal 20% (was 15%) en voor Bedrijfsschade 27,5% (was 20%).

Voor de avp en de particuliere ongevallenpolissen zal bij driejarige contracten een afsluitprovisie van 5% gaan gelden.

Bij de schadeverzekering voor verkeersdeelnemers en voor bestuurders wordt de doorlopende provisie verhoogd van 20% naar 25%.