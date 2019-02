Nieuwe opleidingen inkomensverzekeringen

De nieuwe opleidingen zijn een vervolg op de opleiding Basis sociale zekerheid inkomen, die Nibe-SVV begin dit jaar presenteerde. De opleidingen zijn bedoeld voor beginnende acceptanten en schadebehandelaars en voor EB-adviseurs. De opleidingen kunnen worden gevolgd als zelfstudie, maar ook als zelfstudie met een driedaagse mondelinge begeleiding. In het eerste geval kost de studie e 195, in het tweede geval e 615. De studie kan ook in de vorm van bedrijfsopleiding worden gevolgd.

Vanaf oktober kan voor deze nieuwe opleidingen examen worden gedaan. De examens worden afgenomen door de SEA en bestaan uit meerkeuzevragen.

VP-Inkomen individueel geeft inzicht in het offreren, accepteren, beheren en schade behandelen van aov, WAO-gatverzekering, WAO-excedent- en ongevallenverzekering. VP-Inkomen collectief geeft inzicht in de collectieve varianten van genoemde verzekeringen en van Pemba- en ziekteverzuimverzekeringen. In beide opleidingen wordt speciale aandacht besteed aan reïntegratie.

Voor inschrijvingen: Cursistendesk Nibe-SVV, tel. 020.520.85.34, e- mail: cursist@nibesvv.nl.