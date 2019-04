Nieuwe Network & Search van start

Twee partners die ziek thuis zaten en niet meer bijdroegen aan de resultaten plus een slechte markt waren volgens directeur Sicco Goede aanleiding voor de faillissementsaanvraag. Vijf personeelsleden werden ontslagen.

Er is geen sprake van een doorstart. “Ik heb alleen de naam en de bestanden uit de boedel gekocht en ga daar mee aan de slag. Ik betreed de markt, die lijkt aan te trekken, lean and mean. Ik heb veel minder kosten. Verder benader ik iedereen uit het bestand persoonlijk en tot nu toe heb ik geen klanten gehad die niet meer met mij in zee wilden gaan”, aldus Goede.

Het nieuwe adres luidt: Vlierweg 12, 1032 LG Amsterdam, telefoon 020-691.44.18, fax 020-696.80.59, e-mail info@network-search.nl, internet www.network-search.nl.