Nieuwe naam William M. Mercer

“Onze dienstverlening breidt zich steeds meer uit in de breedte”, aldus Frank Verschuren, die leiding geeft aan Mercer in Nederland. “Na pensioenen en actuarieel advies hebben we ons steeds meer ontwikkeld in de richting van employee-benefitsorganisatie. We willen nieuwe markten aanboren en Mercer Human Resource Consulting ook in Nederland laten uitgroeien tot provider of choice.”

Op de website www.mercerHR.com is meer informatie over het bureau te vinden, waar wereldwijd in veertig landen 13.000 mensen werken. Op het nieuwe briefpapier wordt onderaan nog een link gelegd met het moederbedrijf: Marsh McLennan Companies (MMC).