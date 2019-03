Nieuwe MoneYou-hypotheek niet online te sluiten

Internet-hypotheekaanbieder MoneYou (Bouwfonds) biedt via het intermediair nu ook een levenhypotheek. Via de site wordt het product niet actief gepromoot.

De levenhypotheek is primair bedoeld voor klanten die al een levenpolis hebben lopen. “Veel klanten willen hun bestaande levensverzekering meenemen en koppelen aan een hypotheek van MoneYou”, verklaart directeur Rick te Molder de reden voor het introduceren van het nieuwe product. “Dit biedt het intermediair tevens de mogelijkheid meer maatwerk te leveren.”

Er zijn op de site van MoneYou geen reken- en offertemodules beschikbaar voor de levenhypotheek, die alleen gesloten kan worden wanneer uit een telefonisch adviesgesprek blijkt dat dit het meest passende product is. “Wij hebben aanstellingen bij veel maatschappijen, zodat er ruime keuze is in de verzekeringen waaraan de hypotheek gekoppeld kan worden”, aldus Te Molder.

Op de site wordt de levenhypotheek niet actief vermeld. “Voor klanten wordt het dan te moeilijk: je kunt beter uit twee producten kiezen dan uit tien.” MoneYou biedt een beleggings- en een aflossingsvrije hypotheek aan. Mogelijk komt daar nog een spaarhypotheek bij.

Het intermediair dat met MoneYou samenwerkt, is nog beperkt tot zeven vestigingen van De Hypotheekshop. Daarin moet verandering komen. Te Molder: “We zijn met een aantal tussenpersonen in gesprek”.