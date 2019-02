Nieuwe hypotheek van MoneYou

Bij deze hypotheek wordt 0,1% rentekorting gegeven wanneer een overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten. Verder kan de hypothecaire lening worden verhoogd met maximaal 160% van het in te brengen eigen vermogen. De maandlasten kunnen worden verlaagd door maandelijks een bedrag op te nemen van een beleggingsrekening, waarop het eigen vermogen is gestort. Belegd wordt in fondsen van ABN Amro, Robeco en ING Bank. Een aflossingsvrij deel is mogelijk tot 90% van de executiewaarde.