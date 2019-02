Nieuwe campagne OZ

“In onze nieuwe campagne vertalen wij de betrokkenheid met de klant naar gezondheidstips”, zegt zorgverzekeraar OZ. “De insteek hierbij is: zorg goed voor uzelf.” De campagne omvat landelijke radiospots en advertenties in dagbladen en regionale kranten. Er zijn zes advertenties voor de particuliere markt en vier voor de zakelijke markt. OZ voert namelijk sinds kort ook collectieve verzekeringen (zie AM 18, pag. 53). De campagne wordt voorts in Zuidwest-Nederland gevoerd via billboards, abri’s en reclamemasten. Op diverse lijnen van het openbaar vervoer rijden bussen die geheel beschilderd zijn in de OZ-huiskleuren paars en oranje. In Rotterdam rijdt voorts een OZ-tram. Het campagnemotto is terug te vinden in brochures en op de website www.oz.nl.