Nieuwe aanvullende polis op Standaardpakketpolis

Stad Rotterdam heeft een aanvullende verzekering op de Standaardpakketpolis geïntroduceerd. Het product ondervangt het schrappen van enkele medische behandelingen in de wettelijke dekking als gevolg van overheidsbezuinigingen.

De nieuwe aanvullende verzekering, AV-SPP Basis gedoopt, biedt dekking voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar. Polishouders met een Standaardpakketpolis die reeds een aanvullende dekking (AV-SPP) bezitten, kunnen deze non-select omzetten naar het nieuwe product. “Voordeel is dat daardoor fysiotherapie per indicatie tot maximaal negen behandelingen wordt vergoed”, aldus de maatschappij. Ook is de premie voor studenten en kinderen “aanzienlijk lager”.

De jaarpremies voor de nieuwe aanvullende verzekering bedragen achtereenvolgens e 8 (kinderen tot achttien jaar), e 75 (studenten), e 104 (volwassenen tot 65 jaar) en e 110 (senioren ouder dan 65 jaar). De provisie voor het intermediair beloopt 5% van de jaarpremie.