Nieuw taxatiebureau 5punt20 werkt al met zeventig kantoren samen

Directeur Hugo Bertens, gepokt en gemazeld als assurantietussenpersoon, kwam vorig jaar op het idee een eigen taxatiebureau te beginnen. Maar niet zomaar een: “Ik had het idee dat er bij het intermediair veel behoefte was aan een bureau dat de taxaties voor hen regelt. Ik wilde opdrachten gaan genereren en die uitzetten bij een makelaarsnetwerk, waarbij de tussenpersoon één aanspreekpunt heeft”, vertelt Bertens. “Veel taxateurs werken regionaal. Dat kan soms een probleem zijn als een taxatie in een ander deel van het land moet worden uitgevoerd. Wij wilden een taxatiebureau opzetten dat een landelijke dekking heeft, zodat wij elke taxatie voor onze rekening konden nemen. Dat heeft het voordeel dat de taxateur bekend is met de omgeving waar getaxeerd moet worden en de taxatierapporten direct worden geaccepteerd door de hypotheekverstrekker.”

5punt20 – de naam van het bureau verwijst naar wetboek 5, artikel 20: eigendom van onroerende zaken – heeft de landelijke dekking met zeventig aangesloten makelaars en taxateurs inmiddels weten te bewerkstelligen. Bij het kantoor zelf werken drie fulltimers en acht freelancers. “Tussenpersonen kunnen bij ons opdrachten aanleveren. Wij zorgen er dan voor dat de taxatie wordt uitgevoerd en leveren het rapport binnen vijf werkdagen na taxatie-opname aan. Als een assurantieadviseur in zijn regio altijd werkt met dezelfde taxateur, vinden wij dat ook prima. Maar heeft hij een opdracht die buiten die regio ligt, dan kan hij bij ons aankloppen. Wij schakelen dan ons netwerk in. Dat bestaat overigens volledig uit beëdigde makelaars, waarvan 95% lid is van LMV of NVM”, verklaart Bertens.

“Maatschappijen kunnen soms moeilijk doen over het feit dat een taxateur een afstand moet overbruggen om zijn werk te doen. Een verzekeraar was bij ons bijvoorbeeld al niet tevreden over het feit dat een taxateur uit Alkmaar een taxatie deed in Purmerend. Wij zijn toen met de maatschappij gaan praten en zij zijn inmiddels wel overtuigd van het feit dat wij goed werk leveren”.

Acquisitie

Het taxatiebureau streeft ernaar om medio volgend jaar minimaal 10.000 opdrachten te genereren.” De tussenpersoon ontvangt een retourprovisie en de btw. “Hij kan bij ons in feite zelf de courtage bepalen en korting geven zonder overleg met ons”, aldus Bertens.

De vergelijking met andere taxatiebureaus gaat volgens Bertens mank: “Allereerst verdient de tussenpersoon daar niets aan de taxatie; bij ons wel.” Hoeveel dat is, wil hij overigens niet zeggen. “Verder hebben wij echt een landelijke dekking. Anderen werken wel landelijk, maar hebben veel minder kantoren.”

Voor Bertens is het heel belangrijk om feeling te houden met de tussenpersoon. “Het grootste deel van de tijd ben ik onderweg om contact te houden en acquisitie te plegen”. De activiteiten van 5punt20 zijn inmiddels al uitgebreid tot bouwkundige keuringen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie en taxaties in het kader van onder meer de WOZ, bedrijfsonroerend goed, de meesleepregeling en agrarisch onroerend goed.