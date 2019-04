Nieuw logo Zwitserleven

“Ik ben heel blij met de erkenning van het sterke merk Zwitserleven en het Zwitserleven Gevoel”, zegt directievoorzitter Marco Keim over de beslissing van het Zwitserse moederbedrijf. Swiss Life laat in Zwitserland de toevoeging ‘Rentenanstalt’ vallen. Het nieuwe logo behoudt nog wel de kleur rood en het Zwitserse kruis (“die vertegenwoordigen onze wortels”) maar voegt er drie ‘lijnen’ aan toe (“de drie belangrijkste lijnen in de menselijke handpalm”). De merkwijziging wordt tussen nu en eind 2005 ingevoerd; de operatie kost in totaal bijna # 10 mln.

In ons land gaat Zwitserleven ‘het gevoel’ komend jaar verder exploiteren via twee projecten: telefoneren met gevoel en schrijven met gevoel. Keim: “Onze wijze van communiceren moet beter aansluiten bij het Zwitserleven Gevoel dat we in onze commercials uitdragen”.

In de nieuwjaarstoespraak voor het personeel in Amstelveen zegt Keim dat “Zwitserleven zowel operationeel als financieel een prima jaar achter de rug heeft”. De werkvoorraden zouden zich op een historisch laag niveau bevinden. Ook volgend jaar staat verbetering van de dienstverlening voorop: “naast kwantitatieve verbeteringen (snellere doorlooptijden) worden vooral kwalitatieve verbeteringen (zo weinig mogelijk fouten) doorgevoerd”. Keim uit de ambitie om met Zwitserleven dé pensioenverzekeraar van ons land te worden.

Het nieuwe logo van Swiss Life.

Unisekstarief

Zwitserleven heeft als derde levensverzekeraar in ons land een unisekstarief ingevoerd in een pensioenverzekering; De Goudse en Winterthur gingen de maatschappij voor. De invoering van een sekseneutraal tarief geldt vooralsnog alleen voor het overlijdensrisico op het Vision BelegPensioen en de koopsomvariant Vision BelegKoopsom. Later dit jaar volgt het unisekstarief voor de andere relevante producten, zoals het Duo BedrijfsPensioen.

Andere productvernieuwingen in het Vision BelegPensioen zijn: looptijd-onafhankelijke investeringspercentages (73% bij een minimale jaarpremie van # 750 en 83,5% bij een jaarpremie van # 7.500) en een extra overlijdensdekking van 90% van de beleggingswaarde. Verder is een nieuw fonds ontwikkeld: het Swiss Life Maatschappijfonds. Dit beleggingsfonds garandeert een rendement van 3%, met eventuele winstdeling. De garantie geldt tussentijds en het beleggingsfonds rekent geen beheerskosten.