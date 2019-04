Nieuw logo IZZ

Het logo is uitgevoerd in paars met grijs. In de huisstijl komen gradaties van paars voor van donkerpurper tot violetblauw. IZZ, ondergebracht in de Stichting IZZ, regelt – zoals vastgelegd in de vier cao’s voor verplegend personeel – de verzekering onder en boven de ziekenfondsloongrens. Sinds het begin van dit jaar staat de regeling ook open voor mensen in de thuiszorg. Zorgverzekeraar VGZ draagt, via een stoploss-achtige constructie, het risico.