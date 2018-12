Nieuw gebouw Geové RZG

Menzis (voorheen Amicon Groep) werkt nu in Groningen Stad op zes locaties. In het nieuwe gebouw komen behalve het ziekenfonds Geové RZG, arbodienst Ardyn (voorheen Arbo Noord) en reïntegratiebedrijf Prové. Zorgverzekeraar Amicon blijft in Wageningen en de particuliere verzekeraar Geové RZG blijft in Velp (de naam Geové RZG wordt overigens voor zowel het ziekenfonds als voor de particuliere verzekeraar, op 1 december gewijzigd in Geové). De directie blijft gezeteld in Zwolle.

Het nieuwe kantoor komt aan het Europapark, dicht bij het nieuwe stadion van FC Groningen en bij een station. Het gebouw (20.000 m2, 840 werkplekken) telt dertien verdiepingen en is verdeeld in drie lagen die elk aan een andere zijde uitsteken. Elke laag heeft een eigen atrium. Op de eerste vier verdiepingen zijn de ‘publieksvoorzieningen’ gehuisvest, zoals bezoekersruimten voor de arbodienst. Ook komt er kinderopvang voor kinderen van medewerkers, een verzekeringswinkel en een groot auditorium voor congressen. Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid om deze ruimte ook aan derden te verhuren. Het ontwerp is van de Architekten Cie. in Amsterdam.

De beschikbare grond (15.000 m2) biedt de mogelijkheid van uitbouw.