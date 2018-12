Nieuw directielid bij Klap-Des Bouvrie & Bredius

Bij assurantiemakelaar Klap-Des Bouvrie & Bredius in Amsterdam is Jorg Roodbeen toegetreden tot de directie.

Roodbeen (32) is sinds september 1998 in dienst van het Amsterdamse familiebedrijf. Onder zijn leiding is de business-unit Employee Benefits uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het assurantiebedrijf. De directie bestaat behalve Roodbeen verder uit: Jan-Willem Bredius (voorzitter), Frank Hoffmans en Michiel Bredius.

Klap-Des Bouvrie & Bredius is aangesloten bij de groep van zeven regionale NVA-kantoren die het Vastgoed Belang Assurantie Netwerk vormen. Dit netwerk verzekert de particuliere en bedrijfsmatige risico’s van Vastgoed Belang, een vereniging van beleggers in onroerend goed.