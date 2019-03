Nieuw bestuur voor Actuarieel Genootschap

Het is de derde bestuurswisseling bij het Actuarieel Genootschap binnen één jaar. Vorig jaar april koos de organisatie een bestuur dat onder aanvoering stond van Alfred Oosenbrug (Erasmus Finance & Insurance Centre). Dit bestuur liep vast wegens onderling verschil van inzicht over de organisatiestructuur binnen de actuariële wereld. Deze crisis leidde ertoe, dat er in juli een compleet nieuw (interim)bestuur werd gekozen, onder voorzitterschap van Herman van Loon (Ohra).

Op de ledenvergadering in januari is alweer een nieuw bestuur aangetreden, nu onder leiding van Roel van den Brink, die werkzaam is bij Pensioenfondsen Metaalindustrie PMI/SVM. Andere bestuursleden zijn: Roel van Dijk (Achmea), Ron Hersmis (B&W Deloitte), Herman van den Hoogen (Mercer Risk), Laurens Roodbol (Ernst & Young Actuarissen) en Helen Stijn (Arcturus).

In zijn toespraak zei Van den Brink onder meer: “Wij moeten wij er voor waken dat wij als bestuur oordelen zonder last of ruggespraak vanuit de eigen maatschappelijke positie. Wat ons betreft heeft het huidige bestuur voortreffelijk voorwerk gedaan om dit mogelijk te maken.”