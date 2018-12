Niek Hoek (Delta Lloyd): ‘Er gaan verzekeraars verdwijnen’

In een afsluitende toespraak tot circa 450 van de best producerende tussenpersonen tijdens een relatiedag in Nijkerk benadrukte Hoek dat met name Zwitserse, Franse en kleinere Britse verzekeraars bijzonder moeilijke tijden doormaken als gevolg van onder meer de grote koersval op de Europese beurzen. “Bij laag water komt het wrakhout boven”, zei Hoek. Volgens hem is het saneringsproces zich aan het voltrekken.

Hij benadrukte dat veel verzekeraars hun technische reserves vooral in aandelen hebben belegd en bovendien geen of onvoldoende voorzieningen hebben getroffen voor het toenemend aantal letselschades. “Dit zal ook leiden tot een opwaartse prijsdruk, en dus tot premieverhogingen”, aldus Hoek.