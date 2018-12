Nibe-SVV werkt aan pakket ‘integriteitsopleidingen’

Het opleidingsinstituut is hiertoe een samenwerking aangegaan met twee partners: Deloitte & Touche en SchaapBruin Van Vliet Forensic Business Experts & Investigators.

De eerste opleiding die de drie partners ontwikkelen, is een registeropleiding voor ‘compliance officers’. Deze opleiding zal begin volgend jaar van start gaan. Doelgroep voor de nieuwe opleiding, die voortkomt uit het steeds strengere toezicht op de integriteit en de daaruit voortvloeiende zorgplicht van financiële instellingen, zijn ‘compliance officers’ van banken, verzekeraars, effecteninstellingen, pensioenfondsen en beursgenoteerde ondernemingen.

Over kosten en duur van de opleiding kon Nibe-SVV nog niets zeggen. Voor meer informatie: Nibe-SVV, Melania Bonofacio, tel. 020-520.85.37.