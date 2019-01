Nibe-SVV leidt op tot ‘financieel huisarts’

De opleiding combineert vakinhoudelijke kennis en commerciële vaardigheden en is vooral gericht op de hypotheek-, pensioen- en verzekeringsadviseur, maar ook op de bankmedewerker die zijn adviestaken wil verbreden.

Na deze training moet hij in staat zijn om 70% à 80% van de klanten “een verantwoord en gedegen advies te geven”. Dit staat te lezen in de brochure die beide organisaties hebben uitgegeven.

De training wordt gegeven in acht dagen, verspreid over twee à drie maanden. In totaal omvat de opleiding 23 dagdelen. De opleiding wordt vooralsnog in-company gegeven. Open inschrijving is nog niet aan de orde. Het maximaal aantal deelnemer is zestien. Wanneer de cursus met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer het Certificaat Kerncompetentie Financieel Adviseur. Dit certificaat geeft de deelnemer toegang tot de diplomatraining Financieel Advies Particulieren van Nibe-SVV.

Het opleidingsinstituut heeft met Spaaradvies een proef gedraaid met deze opleiding. Nibe-SVV kan nog geen vaste prijs noemen voor de opleiding. “De richtprijs ligt rond de e 40.000 bij zestien deelnemers, inclusief de vaardigheidstrainingen”, aldus Nibe-SVV.