NHL-campagne ‘zonder concessies’

NHL vat deze kapitalen – met saldolijfrenten – samen onder de noemer fiscaal belast kapitaal. “Een aanzienlijke markt, die de komende jaren alleen maar zal toenemen”, zo verwacht de verzekeraar.

Het Diamant Beleggingsplan kent alleen fiscale concessies. Wanneer en hoe de uitkeringen worden gedaan, is aan de klant, die uit meerdere overlijdensdekkingen kan kiezen. De beleggingen mag de klant zelf bepalen met de ruime keuze van de Euronext effectenbeurs. Experts van Bank Insinger de Beaufort geven gratis advies over de beleggingen. NHL stuurt bij iedere aan- en verkoop een nota en verstrekt halfjaarlijks een waardeoverzicht.

NHL heeft ruim honderd tussenpersonen geïnformeerd over het product in vier workshops. Momenteel levert de maatschappij, in overleg met de tussenpersonen, adressen voor potentiële klanten. Op de radio (Business Nieuws Radio) en in de krant (Telegraaf) wordt geadverteerd voor www.geenconcessies.nl.