Nettoverlies Hampden valt lager uit

Hampden Insurance (Nederland) is de voortzetting van het Nederlandse schadebedrijf van Sampo. Deze Finse verzekeraar verkocht zijn Nederlandse bedrijfsactiviteiten in 2001 aan het Britse Hampden, die sinds 1979 actief is in verzekeringen, hoofdzakelijk als aanbrenger van kapitaal voor Lloyd’s en als administratief dienstverlener voor Lloyd’s-syndicaten.

Na het mislukken van de doorstart in maart vorig jaar, is besloten de verzekeringsactiviteiten van Hampden in ons land te beëindigen. Een groot aantal polissen is inmiddels overgesloten naar andere risicodragers. Voor de beëindiging van de activiteiten in Duitsland heeft Hampden een overeenkomst gesloten met de Duitse verzekeraar Inter Allgemeine.

De brutopremie van Hampden Insurance (Nederland) daalde vorig jaar daardoor enorm tot e 2,3 (141,5) mln; het technisch verlies nam toe tot e -13,1 (-11,9) mln. Het aantal medewerkers werd teruggebracht tot 38 (102) fte’s. Eind dit jaar zal het personeelsbestand zijn afgenomen tot 20 fte’s.

Hampden heeft sinds september vorig jaar ook de run-off portefeuille van Maas Lloyd overgenomen van het assurantiebedrijf van ABN Amro. Het technisch resultaat van deze portefeuille, die geen premieomzet meer heeft, beliep eind vorig jaar e 10 (100) mille.