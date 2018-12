Negatieve reacties op geplande beperking hypotheekrenteaftrek

De overwaarde uit de huidige woning wordt nu veelal niet in een nieuw huis gestopt, maar aangewend voor spaar- of beleggingsproducten (waarmee bijvoorbeeld de maandlasten kunnen worden gedrukt) of gebruikt voor de aanschaf van consumptieve goederen. De nieuwe woning wordt dan volledig middels een hypotheek gefinancierd, waardoor maximaal wordt geprofiteerd van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Het plan van CDA, VVD en D66 wil daaraan een eind maken: als met de overwaarde niet een deel van de nieuwe woning wordt gefinancierd, is geen renteaftrek meer mogelijk over een bedrag ter grootte van die overwaarde.

De NVA is aan het rekenen geslagen met de door het nieuwe kabinet verwachte jaarlijkse besparing van e 500 mln die de fiscale beperking zou gaan opleveren. Volgens de standsorganisatie zou in de huidige situatie de rente over een hypotheekbedrag van e 21,5 mld niet meer aftrekbaar zijn. (Daarbij rekent de NVA met een belastingtarief van 42% en een gemiddeld rentepercentage van 5,5%).

Het totaal in ons land uitstaande hypotheekbedrag is circa e 350 mld. De totale hypotheekmarkt zou onder de nieuwe fiscale regeling dus met 6,1% inkrimpen wanneer de overwaarde uit de eigen woning in een nieuwe hypotheek moet worden gestopt. NVA-directeur Niels Mourits, die de inkomsten voor het intermediair met eenzelfde percentage ziet dalen, wijst erop dat nog veel onduidelijk is. “Wat versta je bijvoorbeeld onder winst? Ga je dan alleen uit van het verschil tussen aan- en verkoopprijs of niet? Bovendien treft de maatregel niet alleen de woning- en hypotheekmarkt. Ook de spaar- en beleggingsmarkt wordt getroffen, net als de markt voor dure consumptieve bestedingen.”

Stagnatie

Makelaarsvereniging LMV, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging Eigen Huis voorzien alledrie een verdere stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt, doordat het moeilijker wordt om een duurder huis te kopen. De Vereniging Eigen Huis vreest een daling van de huizenprijzen: “Dat zou pure kapitaalvernietiging betekenen. Het lijkt erop dat mensen straks niet meer zelf kunnen bepalen hoe zij hun geld besteden”.

Hypotheker-directeur Bas Millenaar verwacht een “algehele verlamming” van de huizenmarkt. Hij vindt het oneerlijk dat mensen die de afgelopen tijd bezig zijn geweest hun hypotheekschuld af te lossen, de dupe worden van de kabinetsplannen. “Zij hebben nu een lage hypotheek en veel overwaarde op hun huis. Als zij straks een nieuw duurder huis kopen, verdwijnt al die winst direct in de nieuwe hypotheek.”