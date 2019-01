NCM heeft nieuwe bestuursvoorzitter

Als gevolg van wisselingen in de top van kredietverzekeringscombinatie Gerling NCM, heeft de Nederlandse NCM een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van Gil Black. Hij volgt Steen Parsholt op.

Het integratieproces bij Gerling NCM heeft onder meer tot gevolg dat de raad van bestuur is geherstructureerd. Daarmee moet de besluitvorming bij het Duits-Nederlandse concern sneller en efficiënter verlopen.

Drie van de zes bestuursleden zijn teruggetreden: Steen Parsholt, Guy Lammens en Horst Wieland. Parsholt heeft het bedrijf verlaten, de andere twee blijven in dienst. Lammens is nu algemeen directeur van Gerling Namur en Wieland is lid van de raad van bestuur van Gerling Speziale Kreditversicherung.

De raad van bestuur bestaat nu uit Bernd Meyer, Peter Ingenlath en Gil Black. Deze laatste volgt tevens Parsholt op als bestuursvoorzitter van NCM.