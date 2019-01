Naamsbekendheid Levob verdubbeld

De naamsbekendheid van Levob is in de laatste anderhalf jaar bijna verdubbeld. De maatschappij baseert dit op grond van een recent onderzoek onder de Nederlands bevolking.

Uit het landelijk onderzoek blijkt dat de bankverzekeraar in Leusden kan bogen op een (geholpen) naamsbekendheid van 67%, goed voor een plaatsje in de top-10, aldus een woordvoerder van Levob. Anderhalf jaar geleden was dat nog 34%, aldus de woordvoerder. “De spontane naamsbekendheid ligt wel een stuk lager.”

Levob zegt de gestegen bekendheid te danken aan haar campagne waarin de maatschappij zich profileert als de pensioenspecialist. Deze campagne op radio en in dagbladen wordt ondersteund door boekjes met pensioentips die via het intermediair worden verspreid.