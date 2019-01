Mutatieverwerking Amev Cockpit uitgebreid

De mutaties worden direct in de systemen van de verzekeraar verwerkt. Door de inkijkfunctie op de verkeerspolissen is de backoffice verder ontsloten. De ontsluiting van andere schadeverzekeringen volgt.

Het extranet heeft verder nog een aantal nieuwe opties gekregen. Zo is er nu een wachtwoordhulp. Gebruikers kunnen een nieuw wachtwoord aanvragen als ze het oude vergeten zijn en ze krijgen automatisch een seintje als het wachtwoord dreigt te verlopen.

De tussenpersonen kunnen in de nieuwe versie van het extranet een klantdossier aanklikken, dat een compleet overzicht van de klant biedt. Daarnaast kunnen de laatste nieuwsartikelen worden opgezocht in het nieuwsarchief en is er een archief van artikelen die in Amev Info zijn verschenen.