Munich Re ziet winst fors dalen

Munich Re heeft vorig jaar de brutopremie-omzet zien toenemen met 16% tot e 36,1 (31,1) mld. Onder meer door de hoge schadeclaims in verband met de terroristische aanslagen in de VS, liep de nettowinst terug met 86% naar e 0,3 (1,8) mld.

Munich Re is zowel herverzekeraar (57%) als directe verzekeraar, dankzij de exclusieve samenwerking met de verzekeringsgroepen Ergo en HVB.

De brutopremie-omzet uit herverzekeringen groeide vorig jaar met 21% tot e 22,2 (18,3) mld. Voor de grootste bijdrage zorgden Leven en Zorg met een groei van 25,5% naar e 5,9 (4,7) mld, primair in buitenlandse markten. De herverzekering van schaderisico’s zorgde voor een aanwas van e 16,3 (13,6) mld, een stijging van 19,6%. Het operationele resultaat kelderde naar e -0,7 (+1,5) mld.

Directe verzekering

In de directe verzekering boekte Munich Re een brutopremie-inkomen van e 15,7 (14,4) mld, een toename van 9%. Leven en Zorg droegen met een groei van 7,9% tot e 11,1 (10,3) mld voor tweederde van de brutopremie-omzet bij; in schadeverzekeringen boekte het concern een stijging van 11,7% tot e 4,6 (4,1) mld brutopremie. Het aandeel van de buitenlandse markten pluste met bijna 20% naar e 3,1 (1,9) mld. Het operationele resultaat van het directe verzekeringsbedrijf daalde naar e 0,6 (1,3) mld.