Muis ook eerste man bij Vandenende

Esperion-grondlegger Arie van den Ende nam eind 2001 een langdurige sabbatical leave om bij te komen van de tropenjaren die hij zowel in zakelijke als persoonlijke kring achter de rug heeft. Per 1 januari vorig jaar had hij de leiding over de Vandenende Adviesgroep al overgedragen aan Erik Koeze, makelaar o/g, die al sinds 1992 bij Vandenende actief was.

Muis verklaart desgevraagd, dat hij over de door hem voorgestelde beleidswijzigingen zeer frequent overleg heeft gevoerd met Koeze. De verschillen van inzicht bleken onoverbrugbaar. Koeze (45), met wie nog een regeling is getroffen, neemt momenteel in Noord-Afrika deel aan een autorally.