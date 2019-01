MrFinch gaat ook verzekeringen sluiten

“Het moeten producten zijn waarbij de bezoeker een kassa-koopgevoel heeft en het voor verzekeraars qua acceptatietechnologie laagdrempelig is”, zegt Guus Landheer, directeur van IFC Systems.

IFC is met diverse verzekeraars in gesprek die een afsluitmodule op hun internetsite hebben. “Het is de bedoeling dat wij aan de achterkant aansluiten op deze sites. Dat wil zeggen dat de klant MrFinch ziet, maar dat hij in werkelijkheid gebruik maakt van de afsluitmodule op de site van een verzekeraar waaraan wij onze vergelijkingsmodule gekoppeld hebben.” Landheer benadrukt dat MrFinch per se geen intermediair gaat worden.

Wellowell

Virtuele tussenpersoon Wellowell, die voor de vergelijking van autoverzekeringen gebruik maakt van de Rolls-software van Kooijmans, gaat voor inboedel-, opstal- en reisververzekeringen (doorlopend en kortlopend) gebruik maken van de software van IFC Systems.

Voorlopig is een tweejarig contract getekend voor de levering van tenminste vijf productmodules. Deze modules moeten half juni op de site van Wellowell staan. Daarnaast zal IFC Systems preferred supplier worden voor eventuele toekomstige uitbreidingen van Wellowell.

Wellowell-directeur Joop Kluin: “Deze overeenkomst geeft Wellowell de mogelijkheid op korte termijn meer producten op te nemen en daardoor ons aanbod aanzienlijk te vergroten.”

IFC Systems (Assen) heeft medio vorige maand de activiteiten van IFC Groep overgenomen. Tot de producten van IFC behoren onder andere Diagnose Suite, Wildbaan Kenniscircuit, MrFinch en Polisbank.