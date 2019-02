Monuta geeft meer volmachten

Wederkerige, gespecialiseerd in brandverzekeringen, wil zijn productassortiment uitbreiden. De beoogde particuliere verzekeringspakketten worden onder meer verkocht via 130 assurantiekantoren waarmee wordt samengewerkt. De in 1820 opgerichte onderlinge had al volmachten van London Verzekeringen en DAS Rechtsbijstand.

Kroezen Verzekeringen is een intermediairbedrijf met bijna tachtig medewerkers, die actief zijn vanuit zes vestigingen: Beesd, Culemborg, Leerdam, Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. NVGA-lid Kroezen had al volmachten van Amev, Arag, Avéro, Delta Lloyd, Europeesche, Generali, Stad Rotterdam en Nieuwe Hollandse Lloyd.

Monuta heeft nu tien volmachten uitstaan. De eerste acht waren voor: Voogd & Voogd (Sommelsdijk), Clamber (IJsselstein), Federatie Advies Bedrijven (Gemert), Teunisse & Schoones (Sint-Oedenrode), Schoeman (Veenendaal), Orion Direct (Etten-Leur), Driessen Assuradeuren (Maasbree) en Intrasurance (Zaltbommel).