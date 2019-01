Mondial Assistance breidt samenwerking Thomas Cook uit

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst kunnen klanten van Thomas Cook gebruikmaken van de diensten van Allianz-dochter Mondial Assistance bij onder meer reis- ((bagage en ongevallen) en annuleringsverzekeringen. Ook biedt Mondial technische en medische hulpverlening, waaronder repatriëring.

Voor de klanten van Thomas Cook wordt in geval van ongelukken of crisissituaties een (tijdelijke) 24-uurs alarmcentrale opgezet.

Mondial en Thomas Cook werken via Elvia al meer dan twintig jaar samen in ons land, en al meer dan dertig jaar in Duitsland en Frankrijk. In Nederland houdt de samenwerking ook in dat Thomas Cook via de touroperators Neckermann en Vrij Uit ook reisverzekeringen van Elvia gaat aanbieden.

De ondertekening van de samenwerking met van links naar rechts: salesmanager Ron Hemelrijk van Elvia, financieel directeur Thomas Cook Piet van Roode, Willem Snijders, directeur Mondial Assistance, en Steven van der Heijden, directievoorzitter van de reisorganisatie.