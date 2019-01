Moeilijk verzekerbare risico’s!

Sinds de oprichting in 1994 is de Maastrichtse Stichting ‘Zweit veur Leid’ (Zweet voor Leed) bij ons verzekerd. Dit jaar probeerden wij deze aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden met een fietstocht. Het doel van de stichting is om geld bij elkaar te lopen waarbij de sponsors per gelopen kilometer een bedrag moeten neertellen van e 10. De afstand die deze ‘atleten’ moeten afleggen, bedraagt maximaal tien kilometer en de tijd die de deelnemers hiervoor uittrekken, is anderhalf uur. Om meer deelnemers te krijgen en daardoor meer sponsorgeld, is besloten om aan de loop een fietstocht te koppelen met een maximale afstand van dertig kilometer en hiervoor mogen deze ‘superatleten’ een tijd gebruiken van drie uur. De laatste tien kilometer moeten de fietsers zich aansluiten bij de lopers en gezamenlijk zullen zij door de mooie stad Maastricht lopen.

Hiermee wil ik aangeven dat er geen sprake is van een wedstrijd, maar van een pure sponsortocht waarbij in totaliteit 225 deelnemers aan mee mogen doen. Het geheel wordt volledig begeleid door politie en andere instellingen, zoals ambulancepersoneel etc. Het geld dat deze stichting op deze manier ophaalt, wordt /werd o.a. geschonken aan Stichting Slachtofferhulp, Gehandicapteninstellingen Stichting Jeugdhulp etc.

Van alles hebben wij geprobeerd om Allianz Nederland te overtuigen van het minimale risico, doch het geheel was gericht aan dovemansoren. Naar aanleiding van deze afwijzing hebben wij contact opgenomen met een andere verzekeringsmaatschappij, Levob, en deze gaf de volledige medewerking en waren zelfs zeer enthousiast over het initiatief. Het kan dus ook anders!

Verder zou ik ook eens willen weten of collega’s dezelfde ervaring hebben. In navolging van het bekende televisieprogramma ‘De gouden eikel’ moeten wij de maatschappijen ook maar eens confronteren met hun beleid.” P.G.M. Jacobs, Jacobs Assurantiën Kerkrade Opmerkingen: