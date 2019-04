MKB-Nederland wil andere regeling werkgeversbijdrage

De werkgeversorganisatie MKB-Nederland is met een alternatief gekomen voor de werkgeversbijdrage in de nieuwe zorgverzekering.

In de nieuwe zorgverzekering moeten de werkgevers, via een loongerelateerde bijdrage, opdraaien voor de helft van de kosten. “Voor middelgrote en kleine bedrijven is het belangrijk dat de hoogte van de bijdrage voorspelbaar is en dat zij daar invloed op kunnen uitoefenen.” MKB-Nederland wil dat het percentage wordt bevroren, zodat de bijdrage niet omhoog gaat als de kosten van zorg stijgen, maar alleen als het loon omhoog gaat. Andere mogelijkheden zijn: een plafond voor de werkgeversbijdrage, of een deels nominale bijdrage.