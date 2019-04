Miljoenencampagne van Krediet Groep

‘De Voordeelboulevard’, zoals de wervingskrant van acht pagina’s is genoemd, bevat productaanbiedingen van uiteenlopende aanbieders, waaronder financiële instellingen als Falcon Leven (Junior Carrière Plan) en Krediet Groep zelf. Elke aanbieding gaat vergezeld van een voordeelbon die consumenten kunnen insturen. De campagne wordt ondersteund door advertenties op tv-zender SBS6 en door verwijzing naar een speciale website: www.voordeelboulevard.nl.

Volgens directeur Dick Visser, ooit zeven jaar werkzaam voor Amev en Fortis, is de wervingskrant bedacht om “de marketinggulden te delen met diverse aanbieders”. Volgens hem is dat goedkoper dan zelf maandelijks 150.000 folders per regio te versturen.

De campagne wordt in tranches verwerkt. “Van week 6 tot en met week 13 worden 250.000 kranten bezorgd, zodat de aanbieders in staat zijn om de respons snel te kunnen verwerken.

KGN biedt sinds november 2000 consumptief krediet, hypotheken en verzekeringen aan. Het bemiddelingsbedrijf is opgezet door Jan-Cees van de Ridder, voorheen eigenaar van Mavu Financieringen dat is verkocht aan Frisia Financieringen (DSB Groep). Ook heeft hij het bemiddelingsbedrijf Krediet Service Nederland (www.geldlenen.com) in bezit.

De wervingskrant die KGN huis-aan-huis gaat versturen.