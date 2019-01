Microsoft werkt samen met Elan en Sterpolis

Het software- en internetconcern Microsoft is op ten minste twee fronten actief in de Nederlandse financiële dienstverlening: het biedt onder de vlag MSN bedrijf reisverzekeringen aan van Sterpolis en gaat potentiële klanten leveren aan bemiddelingsbedrijf Elan (Aegon).

Sinds vorige week krijgen de talrijke Nederlandse bezitters van een gratis Hotmail-postbus op internet, een dienst van Microsoft, de tip om met een korting van 30% een reispolis te sluiten bij Sterpolis.

Belangstellenden worden direct doorgeleid naar de site van Sterpolis. Daar wordt gesteld, dat Sterpolis de Hotmail-abonnees 20% korting geeft en dat MSN (Microsoft) daar nog 10% bovenop doet. “Dit aanbod geldt alleen als u sinds 1 april 2001 geen Doorlopende Reisverzekering van Sterpolis heeft gehad en als u de verzekering via deze internetsite afsluit.”

Elan

De samenwerking met Elan Financieel Adviesbureau kwam onder meer aan de orde in een recente personeelsadvertentie van Elan. Het in 2000 door Aegon overgenomen Leeuwardense bemiddelingsbedrijf wil binnenkort een nieuwe groep adviseurs in dienst nemen. Daarbij wordt, als wervingsinstrument, gewezen op “nieuwe samenwerkingsverbanden met grote partners op het gebied van lead-generatie, waaronder Microsoft (MSN)”.