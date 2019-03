Menzis wacht tot 2004

Menzis, die enige tijd geleden aankondigde wellicht op 1 juli de nominale ziekenfondspremie te verhogen, is hier van teruggekomen. Volgens woordvoerster Jeannet Kooi bleken de kostenontwikkelingen in het tweede kwartaal niet dusdanig dat een bijzondere tussentijdse premiemaatregel nodig was. Het staat wel vast dat begin 2004 de premie wordt verhoogd. Ook de andere ziekenfondsen hebben de premie in juli niet verhoogd.

Actie Fundum

Onder de noemer Collectief Offensief heeft arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum begin juli actie gevoerd bij het intermediair. De aangesloten tussenpersonen werd een pakket gezonden om de collectieve markt effectief te benaderen. Een paar dagen daarvoor hadden zij een vooraankondiging ontvangen met een zakje krenten en de tekst ‘Samen met u gaan wij ze uit de pap halen’.

DAK nu 1.200 leden

Postenbank DAK heeft het 1.200e lid verwelkomd. Het is assurantiekantoor A. Baars Jzn in Sliedrecht. Dit kantoor, dat in 1929 werd opgericht en is overgegaan van vader op zoon, is gevestigd in een nostalgisch pand in de dorpskern van Sliedrecht.