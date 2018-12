Meeùs lanceert relatiemagazine

In elke editie komen klanten aan het woord die vertellen over hun ervaringen met Meeùs. Daarnaast zal vanaf de komende editie onderzoek worden verricht door onderzoeksbureau Nipo naar ‘woongerelateerde’ thema’s, zoals veiligheid. De uitkomsten van elk onderzoek worden direct verwerkt in het magazine, zodat de informatie grote actuele waarde heeft.

Het magazine verschijnt drie keer per jaar (april, september en december) in een oplage van 250.000 exemplaren en wordt naar alle particuliere relaties van Meeùs verstuurd. Tevens is het verkrijgbaar in alle Meeùs-vestigingen en kan het via www.meeus.com aangevraagd worden.