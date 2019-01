Meeùs koopt De Kempen

Assurantiekantoor De Kempen in Veldhoven heeft een nieuwe eigenaar: Meeùs. De aandelen zijn per 1 september overgenomen van Royal Nederland.

Royal was, via Havelaar Drukker Beheer, sinds 1995 eigenaar van het zeven medewerkers tellende kantoor. Eerder dit jaar vertrok directeur Jacobs, na twaalf jaar, bij De Kempen. Royal Nederland heeft nu nog twee captives in bezit: Akkermans Van Elten (Elst) en Havelaar & Van Stolk (Rotterdam).

Meeùs, eigendom van verzekeraar Aegon, startte twee jaar geleden zelf een vestiging in Veldhoven. In dit kantoor zijn nu vier mensen werkzaam. Naar verwachting volgt een samenvoeging met De Kempen tot Meeùs Veldhoven.