Meeting Point ook op extranet Delta Lloyd

Meeting Point, een initiatief van Amev, Stad Rotterdam en Delta Lloyd, is het internetplatform voor autoverzekeringen. Tussenpersonen kunnen nu via DDD offertes aanvragen, risico’s ter acceptatie aanbieden, muteren en het bestaande polisbestand inzien. Momenteel zijn de verzekeringsproducten Auto, Motor, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand op deze manier beschikbaar. Binnen drie maanden worden de meeste particuliere schadeproducten hier aan toegevoegd.

Meeting Point kan ook direct via internet benaderd worden. Tevens is voorzien in een koppeling met het assurantiepakket van systeemhuis Anva.