Meerderheid aandelen Dullemond naar Oeben

Hij heeft de coördinerende taken binnen het bedrijf overgenomen van de in september overleden Frans Schreurs. Mogelijk neemt hij ook diens aandelen over. “Maar dat is nog niet helemaal rond”, aldus Oeben, volgens wie Kees Dullemond een “strategisch aandelenbelang” houdt. Dullemond gaat zich concentreren op bedrijfsadvisering, bedrijfswaardering, acquisitie en mediation. Naast Oeben en Dullemond, die als klankbord bij het beleid van het bedrijf betrokken blijft, is Edwin Bosma als adviseur actief.